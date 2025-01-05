В Бразилии начинается расследование в отношении солдата ЦАХАЛа

Бразильский суд распорядился начать расследование в отношении военнослужащего ЦАХАЛа, который до недавнего момента находился на территории этой страны.

Расследование началось после обращения в суд палестинской организации HRF. Истцы потребовали привлечь к ответственности военнослужащего за “взрыв жилого здания в Газе, находящегося вне зоны военных действий”. По утверждению подавших жалобу активистов, дома, взорванные при участии военнослужащего, использовались в качестве укрытия для “палестинских беженцев”. Активисты HRF заявили, что их жалоба подкреплена более чем 500 документами.

Как пишет “Кан”, речь идет о военнослужащем, спасшемся во время нападения террористов на участников фестиваля “Нова”.

МИД Израиля и посольство в Бразилии не комментируют данный инцидент.

“Кан” цитирует слова родственников солдата: “В настоящий момент он не задержан, мы больше всего хотим, чтобы он вернулся домой. Нам помогает тот, кто должен нам помочь”.

Сообщается, что военнослужащий покинул территорию Бразилии.