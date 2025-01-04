Блинкен – ликвидация Синуара нанесла удар по переговорам об обмене пленными

Госсекретарь США Энтони Блинкен, которому вскоре предстоит покинуть свой пост, рассказал в интервью The New York Times о препятствиях, возникавших на пути к заключению сделки с ХАМАСом.

По его словам, ликвидация главаря ХАМАСа Яхьи Синуара нанесла удар по переговорам об обмене пленными. Синуар фактически был единственным лицом, принимающим решения, и после его ликвидации внезапно оказалось, что принимать решения в ХАМАСе некому.

Блинкен подчеркнул, что ХАМАС снова и снова не доводил пекреговоры до конца. При этом были случаи, когда действия Израиля усложняли ситуацию, “но у израильтян были на это рациональные причины”.

“Мы были близки к достижению соглашения, и даже сегодня мы очень близки”, – заявил Блинкен.

“Было два основных препятствия, и оба связаны с ХАМАСом. Во-первых, каждый раз, когда возникало ощущение, что давление на Израиль усиливается, ХАМАС отказывался от прекращения огня и освобождения заложников. Во-вторых, ХАМАС питал надежду то, что конфликт станет более масштабным, что “Хизбалла” атакует Израиль, что Иран атакует Израиль, что другие игроки атакуют Израиль, и тогда ХАМАС сможет продолжать то, что начал”, – рассказал Блинкен.