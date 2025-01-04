 

В Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали четверых подростков по делу “о подготовке теракта”

04.01.2025, 15:20, Новости дня
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В Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали четверых подростков по делу “о подготовке теракта”, пишет “Интерфакс” со ссылкой на Центр общественных связей российской спецслужбы.

Задержаны граждане РФ 2007 и 2008 годов рождения. Двое из них – несовершеннолетние. Имена задержанных не называются.

В ФСБ заявили, что задержанные “разделяли идеи запрещенной на территории РФ террористической организации” и планировали совершить теракт с использованием самодельного взрывного устройства в Екатеринбурге. По данным ведомства, двое из задержанных “также причастны к поджогу служебного автомобиля ГУ МВД РФ по Свердловской области” в ночь на 22 декабря 2024 года.

При обыске у подростков, как утверждается, изъяли компоненты самодельного взрывного устройства, а также “средства связи, содержащие инструкции по его изготовлению”.

Возбуждены уголовные дела о приготовлении к теракту (часть 1 статьи 30, часть 2 статьи 205 УК), незаконном хранении взрывчатых веществ (часть 3 статьи 222.1 УК) и незаконном изготовлении взрывных устройств (часть 2 статьи 223.1 УК).


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