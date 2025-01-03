В аэропортах Германии произошел сбой компьютерной системы полиции

Аэропорты по всей Германии пострадали от сбоя, затронувшего компьютерные системы Федеральной полиции, пишет “Медуза” со ссылкой на Bild.

Речь идет о системах, которые используются для проверки въезжающих пассажиров. Представитель полиции в аэропорту Франкфурта рассказал, что “многие вещи, которые делала система, приходится делать вручную”. Причина сбоя пока неизвестна.

Проблемы наблюдаются в аэропортах Дюссельдорфа, Кельна/Бонна и Дортмунда, а также Франкфурта. При этом только во Франкфурте можно использовать альтернативную систему, а в Дюссельдорфе прилетевшие пассажиры пока остаются в самолете.