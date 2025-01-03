 

В аэропортах Германии произошел сбой компьютерной системы полиции

03.01.2025, 19:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Аэропорты по всей Германии пострадали от сбоя, затронувшего компьютерные системы Федеральной полиции, пишет “Медуза” со ссылкой на Bild.

Речь идет о системах, которые используются для проверки въезжающих пассажиров. Представитель полиции в аэропорту Франкфурта рассказал, что “многие вещи, которые делала система, приходится делать вручную”. Причина сбоя пока неизвестна.

Проблемы наблюдаются в аэропортах Дюссельдорфа, Кельна/Бонна и Дортмунда, а также Франкфурта. При этом только во Франкфурте можно использовать альтернативную систему, а в Дюссельдорфе прилетевшие пассажиры пока остаются в самолете.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.01 / В тюрьме Арля преступник взял в заложники четверых медиков и охранника

03.01 / Спецназовец США, взорвавший автомобиль в Лас-Вегасе, посещал Украину и обучал украинских военных

02.01 / Стрельба в Черногории – не менее 10 погибших, стрелок покончил с собой

02.01 / Маск обвинил администрацию Байдена в измене

02.01 / Установлена личность мужчины, арендовавшего взорвавшийся в Лас-Вегасе Cybertruck

02.01 / Израильская делегация отправляется в Гватемалу помогать с делом секты “Лев Тахор”

02.01 / В Польше задержан пьяный солдат, 1 января открывший огонь по автомобилю в районе границы с Беларусью

02.01 / Крушение самолета в Южной Корее – в аэропорту и штаб-квартире авиакомпании проведены обыски

02.01 / Стрельба в нью-йоркском районе Квинс – не менее 13 раненых

02.01 / В Милане вступил в силу полный запрет курить на улице

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика