В тюрьме Арля преступник взял в заложники четверых медиков и охранника

В тюрьме Арля, во французском департаменте Буш-дю-Рон, один из заключенных взял в заложники четверых медиков и охранника. Преступник вооружен самодельным холодным оружием.

По сообщениям, к тюрьме был направлен специальный полицейский отряд.

Министр юстиции Франции Жеральд Дарманин написал в социальной сети X, что все доступные ресурсы мобилизованы и он внимательно следит за ситуацией.