 

Спецназовец США, взорвавший автомобиль в Лас-Вегасе, посещал Украину и обучал украинских военных

03.01.2025, 2:55, Новости дня
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Мэттью Ливельсберг, находившийся в Tesla Cybertruck, застрелился за мгновение до того, как сдетонировала взрывчатка, которой был набит автомобиль. Об этом сообщил шериф Лас-Вегаса Кевин Макмахилл.

В результате взрыва были ранены семь человек, при этом отель, рядом с которым остановилась машина, практически не пострадал. Шериф предположил, что “зеленый берет” Ливельсберг планировал более разрушительную атаку, но стальной корпус автомобиля принял на себя ударную волну.

37-летний Мэттью Ливельсберг имел за плечами 19 лет службы в Силах специального назначения Армии США. Проходил службу в Германии, незадолго до инцидента приехал домой в отпуск.

Источник в правоохранительных органах сообщил агентству Associated Press, что полиция проверяет информацию, согласно которой незадолго до того, как арендовать автомобиль и приобрести оружие, мужчина поссорился с женой.

По данным AP, Мэттью Ливельсберг бывал в командировках в Украине, в Афганистане, Грузии, Таджикистане и Конго. Он был награжден пятью бронзовыми звездами, в том числе медалью за проявленное в бою мужество и медалью за доблесть.

Украинские СМИ, в том числе Страна.UA пишут, что в Германии Ливельсберг обучал украинских военнослужащих.

Пользователи социальных сетей обнаружили в Facebook жены Ливельсберга, Сары, фотографию, опубликованную в 2016 году. На этом снимке они запечатлены вдвоем, на Мэттью – футболка с надписью: “Слава Украине”.


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