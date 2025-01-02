 

Маск обвинил администрацию Байдена в измене

02.01.2025, 22:00, Новости дня
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Предприниматель Илон Маск, который станет одной из ключевых фигур в администрации Дональда Трампа, обвинил нынешнюю администрацию США, возглавляемую Джо Байденом, в измене.

Он поделился на своей странице в социальной сети Х постом сторонника Трампа, в котором утверждалось, что федеральные власти целенаправленно распродают материалы, предназначенные для возведения стены на границе с Мексикой.

«Нынешняя администрация не провалила задачу по закрытию границы. Они умышленно ее открыли. Это измена», – написал автор поста, добавив, что пришло время давать ответ. «100% измена», – прокомментировал эту публикацию Илон Маск.


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