 

Установлена личность мужчины, арендовавшего взорвавшийся в Лас-Вегасе Cybertruck

02.01.2025, 20:20, Новости дня
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Согласно публикациям СМИ, установлена личность мужчины, который арендовал автомобиль Tesla Cybertruck, взорвавшийся возле принадлежащего Дональду Трампу отеля Trump в Лас-Вегасе. Это 37-летний Мэтью Алан Ливелсбергер, житель штата Колорадо.

Ливелсбергер – американский военнослужащий, проходящий службу в Германии, но прибывший на родину в отпуск. Как сообщается, он вступил в ряды вооруженных сил 19 лет назад и 18 из них прослужил в частях специального назначения. Его близкие не слышали о нем несколько дней.

В то же время на данный момент нет информации о том, что именно он несет ответственность за взрыв. Следователи также выясняют, есть ли связь между происшествием в Лас-Вегасе и терактом в Новом Орлеане, также совершенным военнослужащим и унесшим 15 человеческих жизней.


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