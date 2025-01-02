 

Стрельба в нью-йоркском районе Квинс – не менее 13 раненых

02.01.2025, 13:40, Новости дня
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По меньшей мере, 13 человек получили ранение в результате стрельбы возле музыкального клуба Amazura в нью-йоркском районе Квинс: стрельба началась, когда около 80 человек стояли у входа в клуб перед началом частного мероприятия.

Мероприятие, по данным полиции, было посвящено известному члену банды, убитому в октябре прошлого года: его день рождения совпадал с Новым годом. Когда у входа в клуб собралась толпа, несколько подозреваемых приблизились к клубу и начали беспорядочную стрельбу по собравшимся.

На место происшествия прибыли крупные силы полиции, район был оцеплен. Двое подозреваемых в совершении обстрела разыскиваются властями. По всей видимости, речь идет о сведении счетов между криминальными группировками, а не о теракте.


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