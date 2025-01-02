 

Россия передала Армении контроль над КПП на границе с Ираном

02.01.2025, 2:05, Новости дня
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Накануне нового года премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что пограничный контроль на пункте пропуска “Агарак” на границе с Ираном осуществляют только служащие пограничных войск Республики Армения.

“До сих пор, с момента обретения Арменией независимости, пограничный контроль на пункте пропуска “Агарак” осуществляли служащие Пограничных войск Российской Федерации, и я хочу поблагодарить их за службу”, – написал политик на своей странице в социальных сетях.

После поражения Армении во Второй Карабахской войне отношения между Ереваном и Москвой переживают кризис. Еще в 2023 в интервью итальянским СМИ Пашинян заявил, что ориентация на Россию была ошибкой. Летом 2024 российские пограничники покинули аэропорт “Звартноц”.


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