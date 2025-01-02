Автомобиль Tesla Cybertruck взорвался возле отеля Трампа в Лас-Вегасе

В среду, 1 января, в Лас-Вегасе, возле принадлежащего Дональду Трампу отеля, взорвался автомобиль Tesla Cybertruck. В социальных сетях активно обсуждаются видео с камер наблюдения отеля и снятые постояльцами.

По данным полиции, возгорание автомобиля произошло в 08:40 в зоне парковки.

Постояльцы отеля писали в соцсетях, что после взрыва в гостинице были отключены лифты, а запах дыма ощущался на 26-м этаже здания.

Телеканал NBC News передал, что в результате взрыва погиб один человек (он находился в машине), и не менее семи были доставлены в больницу в Лас-Вегасе.

Полиция расследует обстоятельства инцидента.

Генеральный директор компании Tesla Илон Маск в своем Х-блоге написал, что ведущие специалисты пытаются разобраться в случившемся. “Мы опубликуем более подробную информацию, когда что-нибудь узнаем. Мы никогда ничего подобного не видели”, – написал Маск.

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— OSINTdefender (@sentdefender) January 1, 2025

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— Brian Allen (@allenanalysis) January 1, 2025