 

В Берлине уроженец Сирии напал с ножом на посетителей супермаркета, ранены два человека

31.12.2024, 20:20, Новости дня
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В Шарлоттенбурге, обычно спокойном спальном районе Берлина, мужчина с ножом напал на посетителя супермаркета, затем выскочил на улицу, где ранил еще одного человека. Злоумышленника обезоружили несколько прохожих, они удерживали его до приезда полиции.

Впоследствии выяснилось, что нож преступник украл в супермаркете.

По данным Berliner Zeitung, нападавший является уроженцем Сирии, проживающим в последнее время в Швеции.

“Начальные результаты указывают на то, что у подозреваемого может быть психическое расстройство. Нет никаких признаков террористической мотивации”, – сказала представитель полиции Берлина Джейн Берндт журналистам.


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