 

В Тринидад и Тобаго из-за разгула преступности введено чрезвычайное положение

31.12.2024, 15:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Тринидад и Тобаго объявлено чрезвычайное положение в связи с разгулом преступности, угрожающим общественному порядку. Режим ЧП позволяет полиции проводить обыски без судебного ордера и производить аресты.

Генеральный прокурор Стюарт Янг отметил, что за декабрь в стране произошло 61 убийство, а с начала года от рук преступников погибли 623 человека – по сравнению с 577 в 2023 году. Министр национальной безопасности Фицджеральд Хайндс назвал это эпидемией.

При этом отмечается, что комендантский час на данном этапе не вводится, как и другие ограничения перемещения. Это решение принято, чтобы не наносить ущерб экономике Тринидада и Тобаго.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.12 / Суд отклонил апелляцию Дональда Трампа по делу о насилии в отношении писательницы Джин Кэролл

31.12 / Российский обстрел Украины, есть пострадавшие

31.12 / Пожар в хостеле в Бангкоке, есть погибшие

31.12 / СМИ – самолет президентского отряда “Россия” летал в США

31.12 / В ДТП на юге Эфиопии погибли более 70 человек

30.12 / Глава МВД Германии – исполнитель теракта в Магдебурге, возможно, психически болен

30.12 / Обсуждение Йемена на СБ ООН. Постпред России осудил Израиль

30.12 / Россия и Украина провели обмен пленными – возвращены защитники “Азовстали” и Мариуполя

30.12 / Экологическая катастрофа на Кубани – произошел новый выброс мазута с затонувших танкеров

30.12 / Правительство Германии обвинило Илона Маска во вмешательстве в выборы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика