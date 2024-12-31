Пожар в хостеле в Бангкоке, есть погибшие

По меньшей мере три человека погибли и еще семеро пострадали в результате пожара в туристическом хостеле Ember, расположенном в Хао Сан – туристическом районе Бангокока. Все погибшие – иностранные граждане. Об их национальности на данный момент информации нет.

Возгорание произошло на пятом этаже шестиэтажного здания. Власти Бангкока отмечают, что спасательные службы прибыли на место оперативно, однако пламя успело распространиться. Причина возгорания устанавливается.

Среди погибших – женщина, погибшая на месте, и два мужчины, смерть которых была констатирована в больнице. В гостинице проживало 75 человек, 34 из них были эвакуированы с крыши.