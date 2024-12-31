 

СМИ – самолет президентского отряда “Россия” летал в США

31.12.2024, 2:05, Новости дня
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Самолет Ил-96 из специального летного отряда “Россия” Управления делами президента РФ прибыл несколько дней назад в США и пробыл в этой стране два дня. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на издание BAZA. Кто находился на борту самолета – неизвестно.

“25 декабря спецборт вылетел из Москвы в Санкт-Петербург. 26 декабря Ил-96 вылетел из Петербурга в Нью-Йорк и затем, после небольшого перерыва, отправился в Вашингтон. 28 декабря российский самолет из Вашингтона снова вылетел в Нью-Йорк и уже оттуда направился в Москву”, – говорится в сообщении.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сообщения о полете спецборта из РФ в США, сказала ТАСС, что это связано с ротацией дипломатов.


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