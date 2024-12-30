Экологическая катастрофа на Кубани – произошел новый выброс мазута с затонувших танкеров

У побережья Анапы обнаружены новые выбросы мазута с танкеров, затонувших две недели назад в Керченском заливе. Краевой оперативный штаб сообщает, что их последствия ликвидируются сотрудниками муниципалитетов, спасателями, добровольцами.

Согласно пресс-центру МЧС России, с пляжей Анапы и Темрюкского района собрали 63600 тонн загрязненного мазутом песка. Его сбор ведется на береговой линии протяженностью 61 километр. С начала проведения работ обследовано 861 км Черноморского побережья.

К ликвидации чрезвычайной ситуации привлечены более 10000. человек и 360 единиц техники. Крушение танкеров в Керченском заливе объявлено ЧС федерального масштаба.

Напомним: 15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом “Волгонефть 212” и “Волгонефть 239”. Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы. Произошел разлив топлива. Нефтепродукты вынесло на берег, загрязнение растянулось более чем на 50 километров.