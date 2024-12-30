 

Доминик Пелико отказался от апелляции по делу о жестоких изнасилованиях его жены

30.12.2024, 12:50, Новости дня
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71-летний Доминик Пелико, главный фигурант дела об организации групповых изнасилований своей супруги Жизель, приговоренный к 20 годам лишения свободы, принял решение отказаться от апелляции вердикта.

“Рассмотрение такое апелляции причинило бы Жизель огромные страдания, повлекло бы новые очные ставки. Мой клиент на это не готов. В юридическом разбирательстве пора поставить точку”, – сказала адвокат осужденного Беатрис Заваро. Ранее представители Жизель заявляли, что она не боится возвращения в суд.

В общей сложности перед судом предстали 50 человек, которые, согласно материалам дела, были соучастниками преступлений, совершавшихся в течение нескольких лет. Подсудимым от 26 до 74 лет, среди них пожарный, журналист, предприниматель, электрик. Все они были признаны виновными и приговорены к срокам заключения от трех до 13 лет.

Преступления совершались с 2011 по 2020 год в городе Мазан на юге Франции. Доминик подсыпал Жизель наркотики, а когда она была без сознания, давал другим насиловать ее и издеваться над ней. Многие преступления снимались на видео.

Пелико был арестован в 2020 году, когда он пытался снимать под юбками у трех покупательниц супермаркета и был задержан охранником. У него были изъяты телефоны и компьютеры, где и обнаружились улики. Добавим, что на всем протяжении процесса Жизель присутствовала в зале суда и держалась с невероятным мужеством.

Комментируя около двух недель назад решение суда, женщина поблагодарила всех, кто ее поддерживал. “Все мои помыслы с жертвами, которые остались никому не известными, чьи истории никто не узнал. Я верю, что мы сможем построить будущее, в котором мужчины и женщины будут жить в гармонии”, – добавила она.


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