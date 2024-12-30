Интерпол выдал ордер на арест члена еврейской секты “Лев Тахор” Кардоны Кастильо

Интерпол выдал международный ордер на арест члена еврейской секты “Лев Тахор” 23-летнего Джонатана Эммануэля Кардоны Кастильо. Ордер на его арест также выдан в Гватемале, где он объявлен в розыск. Кардона Кастильо обвиняется в торговле людьми, сексуальном насилии над детьми и жестоком обращении с ними, принудительных браках.

20 декабря в Гватемале были освобождены 160 детей и подростков, удерживавшихся представителями “Лев Тахор”.

В операции участвовали более 400 сотрудников правоохранительных органов, включая психологов и военных. Члены секты обвиняются в применении жесткой дисциплины, включая публичные наказания, принудительные браки и изоляцию детей от родителей. Эти обвинения стали основанием для проведения рейда. Еврейская община Гватемалы заявила, что секта “Лев Тахор” не имеет к ней отношения. Она выразила поддержку властям в проведении расследования и призвала международное сообщество к сотрудничеству для защиты жертв. Расследование продолжается.

Секта “Лев Тахор”, основанная Шломо Хелбранцом (Эль-Баранесом) в 1980-х годах в Иерусалиме, исповедует радикальную интерпретацию принципа “ненависти к грешникам”, выступая за полный разрыв между ультраортодоксами и светскими, включая разрыв связей между неофитами и их нерелигиозными родителями. В 2013 году секта переехала в Гватемалу, а позже часть членов перебралась в Мексику. После гибели ее основателя в 2017 году группа продолжила свое существование, придерживаясь строгих религиозных правил. Секта отвергает государство Израиль, практикует “браки по договоренности” для несовершеннолетних девочек, телесные наказания и т.д. Членами секты являются граждане Израиля, Канады, США и Гватемалы.