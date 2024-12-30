 

Интерпол выдал ордер на арест члена еврейской секты “Лев Тахор” Кардоны Кастильо

30.12.2024, 3:15, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Интерпол выдал международный ордер на арест члена еврейской секты “Лев Тахор” 23-летнего Джонатана Эммануэля Кардоны Кастильо. Ордер на его арест также выдан в Гватемале, где он объявлен в розыск. Кардона Кастильо обвиняется в торговле людьми, сексуальном насилии над детьми и жестоком обращении с ними, принудительных браках.

20 декабря в Гватемале были освобождены 160 детей и подростков, удерживавшихся представителями “Лев Тахор”.

В операции участвовали более 400 сотрудников правоохранительных органов, включая психологов и военных. Члены секты обвиняются в применении жесткой дисциплины, включая публичные наказания, принудительные браки и изоляцию детей от родителей. Эти обвинения стали основанием для проведения рейда. Еврейская община Гватемалы заявила, что секта “Лев Тахор” не имеет к ней отношения. Она выразила поддержку властям в проведении расследования и призвала международное сообщество к сотрудничеству для защиты жертв. Расследование продолжается.

Секта “Лев Тахор”, основанная Шломо Хелбранцом (Эль-Баранесом) в 1980-х годах в Иерусалиме, исповедует радикальную интерпретацию принципа “ненависти к грешникам”, выступая за полный разрыв между ультраортодоксами и светскими, включая разрыв связей между неофитами и их нерелигиозными родителями. В 2013 году секта переехала в Гватемалу, а позже часть членов перебралась в Мексику. После гибели ее основателя в 2017 году группа продолжила свое существование, придерживаясь строгих религиозных правил. Секта отвергает государство Израиль, практикует “браки по договоренности” для несовершеннолетних девочек, телесные наказания и т.д. Членами секты являются граждане Израиля, Канады, США и Гватемалы.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.12 / Экс-президент США Джимми Картер скончался в возрасте 100 лет

29.12 / Лидер талибов приказал замуровать окна в “женских помещениях”

29.12 / 179 погибших в авиакатастрофе, в Южной Корее объявлен семидневный траур

29.12 / В США скончался старейший участник битвы при Перл-Харборе

29.12 / Джон Кирби – “Корейцы совершают самоубийства, чтобы не попасть в плен к украинцам”

29.12 / Ильхам Алиев – “Самолет Баку-Грозный разбился из-за российского обстрела”

29.12 / Выезжающих за границу россиян начнут ставить на учет в рамках “борьбы с экстремизмом”

29.12 / Число жертв авиакатастрофы в Южной Корее возросло до 177 человек

29.12 / Состоялась инаугурация президента Грузии Михаила Кавелашвили

29.12 / В Грузии прошли манифестации против вступления в должность пророссийского президента

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика