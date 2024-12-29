В США скончался старейший участник битвы при Перл-Харборе

В Калифорнии на 106-м году жизни скончался ветеран Второй Мировой войны Уоррен “Ред” Аптон, старейший из остававшихся в живых участников битвы при Перл-Харборе. Внезапное нападение Японии на базу Тихоокеанского флота США 7 декабря 1941 года привело к вступлению Америки в мировую войну.

О смерти Аптона сообщили его семья и Ассоциация сыновей и дочерей ветеранов Перл-Харбора. Председатель калифорнийского отделения ассоциации Кэтлин Фарли отметила, что он бы очень скромным человеком, никогда не выходившим из себя и следившим за тем, что происходит в мире.

Аптон служил радистом на линкоре “Юта”, одном из кораблей, которые были потоплены японцами. “Уоррен не считал себя героем. Он говорил: “Многие считают переживших Перл-Харбор героями, но настоящими героями были те, кто не вернулся””, – рассказала Фарли.

На сегодняшний день в живых остаются еще 15 участников битвы, но они младше Аптона. На сегодняшний день в живых остаются еще 15 участников битвы, но они младше Аптона. “Величайшее поколение” уходит – из 16,4 миллиона американских участников войны в живых остается 66143 человека.