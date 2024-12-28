 

Путин в телефонном разговоре с президентом Азербайджана извинился за “инцидент” с самолетом

28.12.2024, 18:10, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым принес извинения в связи с тем, что “трагический инцидент” (крушение самолета “Азербайджанских авиалиний”) произошел в воздушном пространстве России, выразил соболезнования семьям погибших.

“В разговоре было отмечено, что следовавшее четко по расписанию азербайджанское пассажирское воздушное судно неоднократно пыталось зайти на посадку в аэропорт города Грозный. В это время Грозный, Моздок и Владикавказ атаковали украинские боевые беспилотные летательные аппараты, и российские средства ПВО отражали эти нападения”, – говорится в сообщении Кремля.

В Кремле также сообщили, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (статья 263 УК РФ). Российские власти утверждают, что “допрашиваются гражданские и военные специалисты”.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе российской стороны.


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