 

Генштаб ВСУ – в Орловской области уничтожен склад дронов-камикадзе “Shahed”

28.12.2024, 14:50, Новости дня
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Генштаб ВСУ сообщил, что 26 декабря украинскими ВВС был нанесен удар “по защищенному объекту Вооруженных сил РФ в Орловской области”.

“В результате огневого поражения уничтожен склад хранения, обслуживания и ремонта дронов-камикадзе “Shahed”, который состоял из ряда бетонных защищенных сооружений”, – утверждают в генштабе ВСУ.

Кроме того, отмечается, что эта боевая операция “существенно снизила потенциал врага по проведению воздушных налетов ударных БПЛА по гражданской инфраструктуре Украины”.


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