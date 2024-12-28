Генштаб ВСУ – в Орловской области уничтожен склад дронов-камикадзе “Shahed”

Генштаб ВСУ сообщил, что 26 декабря украинскими ВВС был нанесен удар “по защищенному объекту Вооруженных сил РФ в Орловской области”.

“В результате огневого поражения уничтожен склад хранения, обслуживания и ремонта дронов-камикадзе “Shahed”, который состоял из ряда бетонных защищенных сооружений”, – утверждают в генштабе ВСУ.

Кроме того, отмечается, что эта боевая операция “существенно снизила потенциал врага по проведению воздушных налетов ударных БПЛА по гражданской инфраструктуре Украины”.