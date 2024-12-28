Спецдокладчик ООН по палестинскому вопросу назвала ЦАХАЛ “прогнившим до мозга костей”

Франческа Альбанезе, специальный докладчик ООН по палестинскому вопросу, подверглась осуждению представителями США, Франции, Германии и других стран, за свою антисемитскую риторику.

В своем посте в сети Х Альбанезе назвала Армию обороны Израиля “прогнивший до мозга костей”. К ней немедленно присоединились “единомышленники”, один из которых назвал евреев каннибалами.

Альбанезе ответила ему мягко: “Пожалуйста, не приписывайте то, что делает Израиль, всем евреям. Многие из них, в том числе выжившие в Холокосте, выражают протест против преступлений Израиля в отношении палестинцев”.