 

Россиянам показали ролик, в котором Санта Клауса взрывают над Красной площадью

27.12.2024, 20:40, Новости дня
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В российских пропагандистских телеграм-каналах распространился ролик, в котором российская ПВО сбивает Санта Клауса, пролетающего на санях над Красной площадью, пишет “Холод”.

На видео Санта Клаус со снарядами в санях пролетает над Красной площадью, на которой гуляют и фотографируются на фоне новогодней елки россияне. Пролетая над ними Санта выкривает: “Hi, russians! Here are your presents! Happy New Year! (“Привет, русские! Вот ваши подарки! С Новым годом!)” После этого Санта Клаус замечает перед собой российский снаряд и с криком “Holy shit!” (“Вот черт!”) взрывается.

Далее в кадрах появляются Дед Мороз с оператором ПВО, которые обсуждают сбитый объект. “Все, цель уничтожена. Не нужно нам ничего иностранного в нашем небе. С Новым годом!” – говорят они.

Телеграм-канал “Осторожно, новости” отмечает, что ролик был опубликован на фоне крушения пассажирского самолета “Азербайджанских авиалиний” в Казахстане, в котором обвинили Россию.


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