Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1038-й день войны

Министерство обороны РФ 27 декабря 2024 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ эту войну, продолжающуюся 1038-й день, называют “специальной военной операцией”.

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

Примечательно: на фоне продолжающихся боевых действий в Курской области РФ, которые ведутся силами ВСУ более четырех месяцев, минобороны РФ в своем отчете по “СВО” эти события вообще не упоминает. При этом ежедневно публикуется отдельный отчет по ситуации в Курской области, содержащий крайне сомнительные данные о потерях украинской стороны и утверждения, что ситуация находится под контролем. Впрочем, сам факт таких публикаций свидетельствует о том, что силы ВСУ продолжают действовать на территории РФ. Кроме того, это косвенно свидетельствует о том, что минобороны РФ по-разному относится к Курской области и “новым территориям РФ” (украинским территориям, оккупированным российской армией).

В отчете минобороны РФ за неделю утверждается: “С 21 по 27 декабря т.г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены массированный и 37 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены: объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, склады боеприпасов, базы горючего, цеха производства, места хранения, подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов и учебные центры операторов дронов. Также поражались пункты временной дислокации подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников. В течение недели подразделения группировки войск “Север” продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражена живая сила и техника шести механизированных, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и четырех бригад теробороны. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны. За неделю в зоне ответственности группировки войск “Север” потери противника составили свыше 2450 военнослужащих, 11 танков, в том числе “Abrams” производства США и “Leopard” производства ФРГ, 13 боевых машин пехоты, включая “Marder” производства ФРГ, CV-90 шведского производства и пять “Bradley” американского производства, 13 бронетранспортеров, в том числе два М113 и “Stryker” производства США, а также 44 другие боевые бронированные машины. Уничтожены 69 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии и девять станций радиоэлектронной борьбы. Активными действиями подразделений группировки войск “Запад” освобождены населенные пункты Лозовая, Загрызово Харьковской области и Ивановка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой, аэромобильной, воздушно-десантной бригад ВСУ и двух бригад теробороны. Отражены 25 контратак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял более 3080 военнослужащих, три танка, в том числе “Leopard” производства ФРГ, три бронетранспортера, включая два М113 производства США, 38 автомобилей и 53 орудия полевой артиллерии, из них 24 западного производства. Уничтожены восемь станций радиоэлектронной борьбы и четыре полевых склада боеприпасов. В результате решительных действий подразделений “Южной” группировки войск освобождены населенные пункты Гигант и Островского Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой, двух штурмовых, двух аэромобильных бригад ВСУ и двух бригад теробороны. За неделю на данном направлении ВСУ потеряли свыше 1970 военнослужащих, три бронетранспортера, в том числе “Spartan” производства Великобритании и М113 производства США, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей, 22 орудия полевой артиллерии, из них семь американского производства, а также восемь складов боеприпасов. Подразделения группировки войск “Центр” продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Красное и Новый Труд Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение подразделениям семи механизированных, двух мотопехотных, штурмовой, пехотной, двух егерских бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад теробороны, двух бригад нацгвардии и штурмовой бригады национальной полиции Украины. Отразили 76 контратак противника. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3815 военнослужащих, шесть танков, в том числе “Leopard” производства ФРГ, шесть боевых машин пехоты, семь бронетранспортеров, включая М1117 и четыре М113 производства США, 11 других боевых бронированных машин, из них пять западного производства. Уничтожены 42 автомобиля и 26 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки войск “Восток” в результате активных действий освободили населенный пункт Сторожевое Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированиям мотопехотной, трех механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. Отразили шесть контратак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 1140 военнослужащих, 16 автомобилей, 22 орудия полевой артиллерии, из них четыре самоходные артиллерийские установки и гаубицы калибра 155-мм производства стран НАТО. Подразделения группировки войск “Днепр” улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной, горно-штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны. Потери ВСУ составили до 455 военнослужащих, 22 автомобиля и 16 орудий полевой артиллерии. Уничтожены восемь станций радиоэлектронной борьбы и три полевых склада боеприпасов. В течение недели на линии боевого соприкосновения взят в плен 51 украинский военнослужащий. Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре крылатые ракеты воздушного базирования “Storm Shadow” производства Великобритании, управляемая ракета большой дальности “Нептун”, две управляемые авиационные бомбы “Hammer” производства Франции, 31 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 496 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа”.

“Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 650 самолетов, 283 вертолета, 38648 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20057 танков и других боевых бронированных машин, 1504 боевые машины реактивных систем залпового огня, 20043 орудия полевой артиллерии и минометов, 29584 единицы специальной военной автомобильной техники”, – утверждается в отчете МО РФ.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями “Медиазоны” и BBC) составляют убитыми 84800 человек (по известным именам) или около 120000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь Wall Street Journal (на сентябрь 2024): около 200 тысяч убитых и 400 тысяч раненых россиян; около 80 тысяч убитых и 400 тысяч раненых украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский 8 декабря 2024 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 43000 украинских военнослужащих. Российские потери, по его словам, составили 198000 убитыми и более 550000 ранеными.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли около 62 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 11000 мирных жителей Украины (в их числе около 540 несовершеннолетних), более 20 тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры “значительно выше”. Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).