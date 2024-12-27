 

“Генетический скрининг населения России”. ФСБ объяснило, за что Евгений Спектор осужден на 15 лет

27.12.2024, 10:45, Новости дня
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В пятницу, 27 декабря, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ) пояснила, за что экс-председатель совета директоров группы “Медполимерпром”, житель США Евгений (Джин) Спектор был осужден на 15 лет колонии.

В заявлении ФСБ говорится: “Американец, действуя в интересах Пентагона и аффилированной с ним коммерческой организации, осуществил сбор и передачу иностранной стороне различных сведений по биотехнологической и биомедицинской тематикам, в том числе составляющих государственную тайну, для последующего создания США системы высокоскоростного генетического скрининга населения России”.

Что такое “высокоскоростной генетический скрининг”, сказать сложно. Никогда прежде подобная терминология не использовалась. Поскольку речь в сообщении ФСБ идет о “генетическом скрининге населения России”, то вспоминаются выступления генерал-лейтенанта Игоря Кириллова – начальника войск радиационной, химической и биологической защиты РФ, который не раз говорил о том, что Запад и США, в частности, изобретают некое особое “генетическое оружие для массового уничтожения россиян”. Всеми вменяемыми специалистами слухи о возможности создания такого оружия аргументированно отвергались. Напомним, генерал Кириллов был ликвидирован в Москве 17 декабря 2024 года.

Генетический скрининг – это процесс, позволяющий оценить вероятность наличия генетических нарушений или наследственных заболеваний у человека. Это диагностический инструмент, который помогает предсказать риск возникновения генетических аномалий и принять информированное решение относительно дальнейших шагов в планировании семьи и заботе о здоровье. Иногда подобные исследования проводят для новорожденного ребенка (неонатальный скрининг). В принципе, генетические скрининговые тесты – это тесты, рекомендованные для всех женщин и пар, планирующих беременность или находящихся в начале беременности. Генетические скрининговые тесты выполняются при помощи сбора данных и анализов – как правило, анализов крови.

24 декабря Московский городской суд приговорил к 15 годам лишения свободы гражданина США российского происхождения Евгения (Джина) Спектора. Бывший председатель совета директоров группы “Медполимерпром” признан виновным в шпионаже. Подсудимому также назначен штраф в размере 14 миллионов рублей. Суд, материалы которого засекречены, проходил в закрытом режиме. Отметим, что в 2022 году Спектор был приговорен к 3,5 годам лишения свободы за посредничество при даче взятки помощнице бывшего российского вице-премьера Аркадия Дворковича Анастасии Алексеевой.


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