 

Пресс-секретарь Путина призвал “не выстраивать гипотезы” о причинах крушения самолета в Актау

27.12.2024, 4:05, Новости дня
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не строить гипотезы и не спешить с выводами об обстоятельствах крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавшего рейсом J2-8243 Баку-Грозный и разбившегося на подлете к казахстанскому Актау.

“Идет следствие. Любой авиационный инцидент должен быть расследован специализированными авиационными властями. Нужно дождаться окончания этого следствия. До выводов следствия выстраивать какие-то гипотезы было бы неверно. И мы, конечно же, делать это не можем, и никто не должен этого делать”, – заявил представитель Владимира Путина.

Ранее Euronews со ссылкой на источники в правительстве Азербайджана сообщили: самолет был подбит российской ракетой “земля-воздух”.

Ракета была выпущена из зенитно-ракетного комплекса “Панцирь-С”, пишет бакинское издание AnewZ со ссылкой на источники в правительстве Азербайджана.

По данным источников, ракета была выпущена по гражданскому самолету во время полетов беспилотников над Грозным, она взорвалась около самолета, осколки попали в пассажиров и членов экипажа.

Источники в правительстве Азербайджана сообщили Euronews, что поврежденному самолету не разрешили приземлиться ни в одном из российских аэропортов, несмотря на просьбы пилотов об аварийной посадке, экипажу было приказано лететь через Каспийское море в направлении Актау в Казахстане.

По имеющимся данным, навигационные системы GPS самолета были заблокированы на всем протяжении полета над морем. Версия о том, что российские власти надеялись на то, что самолет упадет в море, и улики таким образом удастся скрыть, официально не озвучивается.

МЧС Казахстана сообщало, что на борту самолета Embraer 190AR авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), потерпевшего крушение под Актау, находилось 69 человек, в том числе пять членов экипажа. При этом компания Azerbaijan Airlines заявляла, что на борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа: 42 гражданина Азербайджана (включая экипаж), 16 – России, 6 – Казахстана, 3 – Киргизии.

В Азербайджане 26 декабря был объявлен национальный траур.


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