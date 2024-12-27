Представитель Госдепартамента США – азербайджанский самолет был сбит российскими ПВО

Азербайджанское новостное агентство APA со ссылкой на AFP цитирует официального представителя Государственного департамента США, заявившего, что причиной крушения самолета Azerbaijan Airlines под Актау стал удар российских систем ПВО. Жертвами катастрофы стали 38 человек.

“В сообщении отмечается, что комментарий официального представителя США последовал после сообщений в прессе азербайджанских правительственных источников о том, что причиной крушения самолета стала российская система противовоздушной обороны”, – пишет APA.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не строить гипотезы и не спешить с выводами об обстоятельствах крушения самолета, следовавшего рейсом J2-8243 Баку-Грозный и разбившегося на подлете к казахстанскому Актау.

“Идет следствие. Любой авиационный инцидент должен быть расследован специализированными авиационными властями. Нужно дождаться окончания этого следствия. До выводов следствия выстраивать какие-то гипотезы было бы неверно. И мы, конечно же, делать это не можем, и никто не должен этого делать”, – заявил представитель Владимира Путина.