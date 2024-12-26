Пропалестинское руководство студенческой ассоциации Мичиганского университета отправлено в отставку

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26.12.2024, 19:50, Новости дня
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Студенческая ассоциация Мичиганского университета освободила от занимаемых должностей председателя ассоциации Алифу Чаудри и ее заместителя Элиаса Аткинсона, известных своими пропалестинскими настроениями.

В документе, насчитывающем 40 страниц, отмечается, что принятые Чаудри и Аткинсоном решения подорвали доверие студентов к ассоциации, а что они показали себя сторонниками насилия и враждебных действий в отношении членов ассоциации.

Чаудри и Аткинсон были избраны на свои посты весной 2024 года. Одним из пунктов их программы стало требование прекратить сотрудничество между университетом и израильскими учебными заведениями и компаниями, которые, якобы, “наживаются” на войне в Газе. В результате реализации этого решения лишились финансирования студенческие клубы, что вызвало возмущение учащихся.

Отметим, что около двух недель назад Мичиганский университет уволил администратора отдела мультикультурности и равенства Рейчел Доусон по обвинению в антисемитизме. Она заявила, что продвигаемые ее отделом программы не предназначены для евреев, потому что они богатые и привилегированные.


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