 

Выживший пассажир самолета AZAL – рейс пытались посадить в Грозном, Embraer могли обстрелять

25.12.2024, 20:40, Новости дня
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Субхонкул Рахимов, один из пассажиров, выживших при крушении самолета Embraer 190AR авиакомпании Azerbaijan Airlines, рассказал, что пилоты в условиях густого тумана трижды пытались посадить самолет в Грозном, но это им не удалось.

“Самолет резко пошёл наверх. Шел на посадку, а тут резко пошел, начал высоту набирать. В третий раз что-то взорвалось. Был взрыв – я бы не сказал, что внутри самолета. Где я сидел, у меня обшивка рядом отлетела”, – рассказал он, добавив, что летчик резко изменил траекторию и тем самым спас самолет и пассажиров.

“Жилет взял, смотрю: в жилете дырка – осколком пробило. После этого взрыва как раз между ног у меня этот осколок прилетел и попал. Он жилет насквозь пробил”, – цитирует 48-летнего мужчину сайт Qaz365.kz.

Отметим, что Грозный утром 25 декабря атаковали БПЛА. В районе аэропорта могли вести зенитный огонь. На обшивке упавшего самолета Embraer 190AR видны отверстия, которые могут свидетельствовать о повреждениях вследствие обстрела.

Согласно последним сведениям МЧС Казахстана, на борту самолета Embraer 190AR авиакомпании Azerbaijan Airlines, потерпевшего крушение под Актау, находилось 69 человек, в том числе пять членов экипажа.

По меньшей мере 29 из них, в том числе двое детей, выжили. Они находились ближе к хвосту самолета. Списки погибших уточняются, однако по предварительным данным, летный экипаж самолета погиб.

К операции по устранению последствий были привлечены 701 человек личного состава и 82 единицы техники служб гражданской защиты. В Актау прибыл глава МЧС Азербайджана генерал-полковник Кямаледдин Фаттах оглы Гейдаров.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании государственной комиссии по расследованию причин крушения.

Самолет направлялся из Баку в Грозный. По официальной версии, из-за плохой погоды был перенаправлен сначала в Махачкалу, затем – в Актау. (Ранее заявлялось, что в двигатель могла попасть птица.) На подлете к аэропорту Актау он упал и загорелся. Прибывшим на место спасателям удалось потушить пожар.

Следует отметить, что после инцидента в Грозном самолет долетел до казахстанского Актау и потерпел крушение при подлете к аэропорту. Ранее сообщалось, что перед катастрофой экипаж доложил диспетчерам об отказе одной из основных систем. Был подан сигнал бедствия, после чего самолет пропал с экранов радаров.


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