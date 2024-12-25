 

Рождество в Ватикане – Папа открыл Царские врата

25.12.2024, 12:20, Новости дня
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Накануне Рождества Папа Римский Франциск отворил Царские врата в ознаменование наступления юбилейного года, который принято отмечать паломничеством в Ватикан. Это второй юбилейный год нынешнего главы римско-католической церкви, первый отмечался в 2015 году.

В ближайшие 12 месяцев паломники смогут пройти через врата, в другие годы закрытые. По католической традиции, тем самым они получат отпущение грехов. Как ожидается, за это время Ватикан посетят 30 миллионов человек.

Во время церемонии в Риме были приняты повышенные меры безопасности, к обеспечению порядка были привлечены дополнительно 700 полицейских. Эти усилия вызваны недавним нападением на рождественский базар в Магдебурге. Теракт унес жизни пяти человек, сотни пострадали.


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