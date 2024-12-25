Белоголовый орлан официально стал национальной птицей Америки

Хищная птица, которая всегда занимала важное место в истории Соединенных Штатов Америки, 24 декабря получила официальный статус символа страны.

Белоголовый орлан попал в кодекс США после того, как Джо Байден подписал законопроект, делающий хищника официальной национальной птицей, сообщает NBC News. Конгресс единогласно принял это решение.

Хотя орлан изображен на центральной части государственной печати США, он так и не был официально признан национальным символом. Некоторые из отцов-основателей, такие как Бенджамин Франклин, Джон Адамс и Томас Джефферсон, получили поручение создать национальную печать, но не смогли прийти к единому мнению. Таким образом за почти 250 лет существования страны у США впервые появилась официальная птица.