Армия РФ рождественским утром атаковала энергетические объекты Украины
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Утром 25 декабря, в день празднования Рождества, армия РФ нанесла ракетные удары по энергетическим объектам Украины. Взрывы были слышны в Харькове, Днепре, Полтавской области и др.
НЭК “Укрэнерго” пишет об превентивных ограничениях электроснабжения в регионах из-за массированной ракетной атаки.
Информация о последствиях атаки уточняется.
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