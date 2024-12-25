 

Армия РФ рождественским утром атаковала энергетические объекты Украины

25.12.2024, 7:25, Новости дня
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Утром 25 декабря, в день празднования Рождества, армия РФ нанесла ракетные удары по энергетическим объектам Украины. Взрывы были слышны в Харькове, Днепре, Полтавской области и др.

НЭК “Укрэнерго” пишет об превентивных ограничениях электроснабжения в регионах из-за массированной ракетной атаки.

Информация о последствиях атаки уточняется.


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