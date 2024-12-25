Российское судно Ursa Major затонуло в Средиземном море после взрыва

Российское судно Ursa Major потерпело крушение в Средиземном море в международных водах между Испанией и Алжиром, пишет издание Español. 14 членов экипажа были спасены и доставлены в порт Картахены, двое моряков числятся пропавшими без вести.

Судя по имеющимся данным, судно Ursa Major затонуло между муниципалитетом Агилас (провинция Мурсия) и городом Оран (Алжир) после взрыва в машинном отделении. Эти сведения подтверждает X-блог Osinttechnical.

МИД РФ подтвердил, что судно Ursa Major затонуло.

Судно Ursa Major ранее использовалось для переправки военных грузов между РФ и Сирией.