 

В России приговорен к 15 годам заключения гражданин США Евгений Спектор

24.12.2024, 19:45, Новости дня
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Московский городской суд приговорил к 15 годам лишения свободы гражданина США российского происхождения Евгения (Джина) Спектора. Бывший председатель совета директоров группы “Медполимерпром” признан виновным в шпионаже.

“Окончательно назначить Спектору наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима”, – говорится в приговоре, который может быть обжалован. Подсудимому также назначен штраф в размере 14 миллионов рублей.

Суд, материалы которого засекречены, проходил в закрытом режиме. Отметим, что в 2022 году Спектор был приговорен к 3,5 годам лишения свободы за посредничество при даче взятки помощнице бывшего российского вице-премьера Аркадия Дворковича Анастасии Алексеевой.


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