 

Первые приговоры по делу о погроме в Амстердаме – “Гнев, а не антисемитизм”

24.12.2024, 14:45, Новости дня
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В Амстердаме вынесен первый приговор по делу о нападении на израильских футбольных болельщиков после матча между местным “Аяксом” и тель-авивским “Маккаби” вечером 7 ноября. Приговоры оказались значительно мягче, чем требовало обвинение.

Трое обвиняемых были признаны виновными в насилии, двое – в использовании социальных сетей для распространения информации, способствовавшей нападению, пишет издание NL Times. Вынесенные приговоры – от шести месяцев заключения до сотен часов общественных работ.

Самый жесткий вердикт был вынесен в отношении 32-летнего парикмахера, который с девяти лет живет в Нидерландах. На камерах наблюдения он был запечатлен избивающим нескольких человек. Прокуратура просила для него два года тюрьмы, суд ограничился шестью месяцами.

Следует подчеркнуть, что судебные власти отказались квалифицировать действия нападавших как антисемитизм. По словам представителя прокуратуры, подсудимыми двигала не ненависть к евреям – они испытывали в отношении израильтян гнев, вызванный действиями Израиля в секторе Газы.


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