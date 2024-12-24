 

Обвинение в РФ запросило для Татьяны Лазаревой 6,5 лет лишения свободы заочно

24.12.2024, 13:05, Новости дня
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Государственное обвинение попросило приговорить к 6,5 годам лишения свободы заочно телеведущую Татьяну Лазареву по делу о пропаганде терроризма. Дело рассматривается 2-м Западным окружным военным судом.

Лазарева находится за пределами России. 17 июня 2024 года стало известно, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об “оправдании терроризма” в отношении бывшей телеведущей Татьяны Лазаревой.

Согласно материалам дела, она “публично сказала о допустимости осуществления террористических атак на города Российской Федерации с использованием беспилотных летательных аппаратов, совершив, таким образом, публичное оправдание терроризма”.

Санкция по данной статье обвинения предусматривает наказание в виде штрафа до 1 миллионов рублей или лишение свободы на срок от 5 до 7 лет. Вину Лазарева не признала.

Дело было заведено по доносу депутата Госдумы РФ Андрея Альшевских. В мае 2024 года Альшевских требовал от МВД РФ проверить “высказывания Лазаревой об ударах украинских беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации”.

Изначально МВД не нашло нарушений закона в словах Лазаревой, однако после дополнительной лингвистической экспертизы силовики решили, что заявления телеведущей “содержат сведения, направленные на оправдание террористической деятельности”.


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