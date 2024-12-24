 

Террорист, совершивший наезд на людей в Магдебурге, оставил завещание

24.12.2024, 8:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Террорист Талеб аль-Абдулмохсен, вечером 20 декабря совершивший наезд на граждан на рождественской ярмарке в городе Магдебург, оставил завещание, пишет издание Der Spiegel. Очевидно, он готовился умереть.

Завещание было найдено в автомобиле BMW, который использовал террорист для наезда на людей. Эта машина была арендована им более чем за неделю до теракта.

Как пишет Der Spiegel, никаких политических заявлений в завещании террориста нет.

Жертвами теракта стали пять человек, 235 получили ранения и травмы. Среди погибших был ребенок – девятилетний Андре Глейсснер.

Террорист арестован. Установлено, что в момент наезда он находился под воздействием наркотиков.

Ранее сообщалось, что автомобильный теракт в Магдебурге совершил 50-летний Талеб аль-Абдулмохсен – выходец из Саудовской Аравии, врач. Он проживал в Бернбурге и работал психологом и психиатром в исправительном учреждении в клинике в Бернбурге. Иммигрировал в Германию в марте 2006 года, был признан беженцем в июле 2016 года и имеет вид на жительство в Германии.

В 2019 году Талеб аль-Абдулмохсен в интервью Frankfurter Rundschau и Frankfurter Allgemeine Zeitung назвал себя “самым агрессивным критиком ислама” и говорил, что “хорошего ислама не существует”. В том же году в интервью Der Spiegel он рассказывал, как помогает саудовцам перебраться в Германию. Позже он критиковал власти ФРГ, заявляя: “Германия преследует саудовских просителей убежища внутри и за пределами Германии, чтобы разрушить их жизни”. По его версии, предпочтения отдавались беженцам из Сирии. Также он утверждал, что “Германия хочет исламизировать Европу”.

В мае 2024 года Талеб аль-Абдулмохсен написал в соцсетях: “Я действительно готовлюсь умереть в этом году. Причина: я добьюсь справедливости любой ценой. А немецкие власти препятствуют любому мирному пути к справедливости”. За несколько минут до теракта он опубликовал еще несколько видео. В одном из них он сказал: “Сама полиция – преступники. В этом случае я считаю немецкую нацию, я считаю немецких граждан ответственными за то, что меня ждет”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.12 / В России приговорен к 15 годам заключения гражданин США Евгений Спектор

24.12 / На острове Ява пробудился вулкан Раунг, это может привести к проблемам с доступом на Бали

24.12 / Американские военные сообщили, что Санта-Клаус отправился в путь

24.12 / Первые приговоры по делу о погроме в Амстердаме – “Гнев, а не антисемитизм”

24.12 / Обвинение в РФ запросило для Татьяны Лазаревой 6,5 лет лишения свободы заочно

24.12 / Южнокорейская оппозиция угрожает импичментом преемнику отстраненного президента

24.12 / В США госпитализирован бывший президент Билл Клинтон

24.12 / Разведка Украины сообщила о “загадочном пожаре”, уничтожившем склад БПЛА под Елабугой

24.12 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1034-й день войны

24.12 / Во Франции проходит траур по жертвам урагана на Майотте

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика