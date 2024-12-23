 

Пресс-секретарь Путина опроверг публикации о возможном разводе Асада и ограничении его перемещений

23.12.2024, 15:05, Новости дня
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что информация об ограничении передвижений бывшего президента Сирии Башара Асада и об аресте его имущества не соответствует истине – так же, как сообщения, согласно которым его супруга попросила о разводе.

22 декабря турецкое издание Haberturk опубликовало материал, в котором утверждалось, что Башару Асаду запрещено покидать Москву, а его жена Асма, которой не нравится российская столица попросила о разводе, чтобы уехать в Лондон и продолжить там лечение от онкологического заболевания.

В Лондоне проживает мать Асмы Сахар Отри аль-Ахрас. Согласно публикации, она ведет переговоры с ведущими юридическими фирмами Великобритании, что организовать переезд дочери в Лондон на законных основаниях.

В статье сказано, что юристы дали понять: развод с Башаром Асадом является обязательным условием для того, чтобы Асма Асада получила разрешение британских властей. Кроме того, ей придется отвечать на обвинения в коррупции, растратах и незаконном обогащении, которые были выдвинуты против нее ранее.


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