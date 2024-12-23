 

Экологическая катастрофа в Керченском заливе – найдено как минимум десять мертвых дельфинов

23.12.2024, 13:55, Новости дня
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Недалеко от Новороссийска были обнаружены тела еще восьми дельфинов, погибших в результате разлива мазута из двух танкеров, потерпевших несколько дней назад крушение в Керченском заливе. Общее число погибших животных достигло десяти особей.

Глава Минприроды РФ Александр Козлов сообщил, что, по прогнозам специалистов, объем загрязненного мазутом грунта может достичь 200000 тонн. К преодолению последствий бедствия привлечены 10000 человек, 366 единиц техники, в том числе 270 единиц спецтехники. 14000 тонн загрязненного песка уже вывезено.

“Надеюсь на помощь ученых, они должны подсказать, как действовать, какими реагентами работать в море. Что касается затонувших танкеров, то их необходимо обследовать с привлечением водолазов”, – цитирует высокопоставленного чиновника агентство “Интерфакс”.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом “Волгонефть 212” и “Волгонефть 239”. Они могли перевозить до 10000 тонн нефтепродуктов. Экологи из Greenpeace после крушения предупреждали, что крушение может повлечь за собой крупнейшую техногенную катастрофу на Черном море.


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