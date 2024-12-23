 

Трамп заявил, что готов встретится с Путиным, чтобы остановить войну в Украине

23.12.2024, 10:40, Новости дня
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Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, выступая в штате Аризона, что российский президент Владимир Путин изъявил желание встретиться с ним как можно скорее. С этим придется подождать. Но необходимо остановить эту жуткую войну”, – заявил Трамп.

Он вновь коснулся значительных потерь, понесенных обеими сторонами. “Миллионы солдат погибли. Войну нужно остановить. Если бы президентом был я, она никогда бы не началась”.

Трамп приступит к исполнению президентских обязанностей 20 января 2025 года. Ранее он заявлял, что положит конец войне в 24 часа и выражал готовность оказать давление на украинские власти, чтобы склонить их к переговорам – в том числе путем прекращения поставок оружия.

О готовности встретится с Трампом в любое время для обсуждения ситуации в Украине Путин заявил во время большой пресс-конференции 19 декабря. Теперь же пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что для встречи политиков до инаугурации Трампа “нет предпосылок”.


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