Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1033-й день войны

Министерство обороны РФ 22 декабря 2024 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ эту войну, продолжающуюся 1033-й день, называют “специальной военной операцией”.

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

Примечательно: на фоне продолжающихся боевых действий в Курской области РФ, которые ведутся силами ВСУ более четырех месяцев, минобороны РФ в своем отчете по “СВО” эти события вообще не упоминает. При этом ежедневно публикуется отдельный отчет по ситуации в Курской области, содержащий крайне сомнительные данные о потерях украинской стороны и утверждения, что ситуация находится под контролем. Впрочем, сам факт таких публикаций свидетельствует о том, что силы ВСУ продолжают действовать на территории РФ. Кроме того, это косвенно свидетельствует о том, что минобороны РФ по-разному относится к Курской области и “новым территориям РФ” (украинским территориям, оккупированным российской армией).

В отчете минобороны РФ утверждается: “Подразделениями группировки войск “Север” на Харьковском направлении нанесено поражение вооруженным формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Борщевая, Казачья Лопань и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 55 военнослужащих, шесть автомобилей и пять 122 мм гаубиц Д-30. В результате решительных действий подразделения группировки войск “Запад” освободили населенный пункт Лозовая Харьковской области. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Петропавловка, Глушковка, Двуречная, Загрызово Харьковской области, Ямполовка и Терны Донецкой Народной Республики. Отразили шесть контратак штурмовых подразделений противника. Потери ВСУ составили более 480 военнослужащих, пять автомобилей, 155 мм самоходные артиллерийские установки “Krab” польского производства и “Paladin” производства США, 155 мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 152 мм самоходная артиллерийская установка “Акация”, 122 мм самоходная артиллерийская установка “Гвоздика”, две 122 мм гаубицы Д-30 и три 105 мм орудия М119 производства США. Подразделения “Южной” группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям механизированной, двух аэромобильных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Звановка, Федоровка, Закотное, Подольское, Дачное, Белокузьминовка и Северск Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 300 военнослужащих, бронетранспортер “Спартан”, три пикапа и две 122 мм гаубицы Д-30. Уничтожен склад с боеприпасами. Подразделения группировки войск “Центр” в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Красное Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, пехотной, мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и штурмового батальона национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Дзержинск, Песчаное, Андреевка, Зверево, Удачное, Красноармейск, Новооленовка и Новоелизаветовка Донецкой Народной Республики. Отразили 11 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял до 480 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины “Варта” и “Козак”, девять автомобилей, 152 мм гаубицу “Мста-Б”, 152 мм орудие Д-20, две 122 мм гаубицы Д-30 и 105 мм орудие М101 производства США. Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Времевка, Скудное, Константинополь Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. Отразили контратаку штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 185 военнослужащих, два автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка “Богдана”, 152 мм самоходная артиллерийская установка “Акация”, 152 мм орудие Д-20 и 122 мм самоходная артиллерийская установка “Гвоздика”. Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение живой силе и технике горно-штурмовой бригады и бригады теробороны в районах населенных пунктов Степовое, Малые Щербаки Запорожской области, Садовое и Антоновка Херсонской области. ВСУ потеряли до 75 военнослужащих, 155 мм гаубицу М777 производства США, два 152 мм орудия Д-20 и 122 мм самоходную артиллерийскую установку “Гвоздика”. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки, а также склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам по производству ударных беспилотных летательных аппаратов, местам их хранения и подготовки к запуску, а также скоплениям живой силы и военной техники украинских вооруженных формирований и наемников “Иностранного легиона” в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая ракета большой дальности “Нептун”, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 100 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа”.

“Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 650 самолетов, 283 вертолета, 38341 беспилотный летательный аппарат, 590 зенитных ракетных комплексов, 19952 танка и других боевых бронированных машин, 1504 боевые машины реактивных систем залпового огня, 19932 орудия полевой артиллерии и минометов, 29427 единиц специальной военной автомобильной техники”, – утверждается в отчете МО РФ.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями “Медиазоны” и BBC) составляют убитыми 84800 человек (по известным именам) или около 120000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь Wall Street Journal (на сентябрь 2024): около 200 тысяч убитых и 400 тысяч раненых россиян; около 80 тысяч убитых и 400 тысяч раненых украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский 8 декабря 2024 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 43000 украинских военнослужащих. Российские потери, по его словам, составили 198000 убитыми и более 550000 ранеными.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли около 62 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 11000 мирных жителей Украины (в их числе около 540 несовершеннолетних), более 20 тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры “значительно выше”. Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).