81-летнюю конгрессвумен, исчезнувшую полгода назад, нашли в пансионате для больных деменцией

Журналистам удалось установить местонахождение члена Палаты представителей Конгресса США от 12-го округа штата Техас республиканки Кей Грейнджер. Политик, которой 81 год, уже несколько месяцев проживает в пансионате для больных деменцией.

Грейнджер – дуайен Палаты представителей, впервые избранная в Конгресс в 1997 году. В 2023 году она сообщила, что не примет участия в следующих выборах. На них победил республиканец Крэг Голдман, однако он принесет присягу только 3 января – до тех пор Грейнджер продолжает исполнять свои обязанности.

Согласно протоколам, Кей с июля не принимает участия в голосовании, несмотря на то, что перевес республиканцев в Конгрессе составляет всего несколько голосов и каждый из них был решающим. При этом за последние месяцы на голосование выносились такие важные вопросы, как кредитный потолок, помощь пострадавшим от бедствий и т.д.

Журналист газеты Dallas Express Карлос Турсиос решил выяснить, почему это произошло. Попытки дозвониться до вашингтонского офиса Грейнджер успехом не увенчались. Приемная конгрессвумен в ее избирательном округе оказалась покинутой.

Тайна раскрылась благодаря одному из читателей издания, который сообщил, что политик находится в пансионате для пожилых людей Tradition-Clearfork в техасском городе Форт-Уэрт. Это медицинское учреждение специализируется на помощи страдающим от деменции и потери памяти.

Администрация медицинского учреждения подтвердила эту информацию – Грейнджер поместили туда летом, после того, как ее нашли на улице – женщина не осознавала, где находится. Ежемесячное содержание здесь обходится в 4000 долларов. Все это время политик продолжает получать зарплату. Два миллиона жителей округа остались без представительства.