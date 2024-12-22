 

Десятки украинских БПЛА атаковали Россию, попадания в высотные здания в Казани

22.12.2024, 11:25, Новости дня
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Вооруженные силы Украины нанесли массированный удар по целям в России. По меньшей восемь БПЛА были выпущены по Казани. Шесть из них попали в жилые дома, в том числе высотные, один взорвался на территории промышленного объекта. Была прекращена работа аэропортов в Казани и Ижевске.

Руководство Ростовской области сообщило о перехвате восьми БПЛА и одной ракеты в районе города Миллерово. В общей сложности, по сведениям министерства обороны России, было перехвачено 42 украинских беспилотника.

20 из, как утверждается, сбиты над Орловской областью. В поселке Стальной Конь под Орлом возник пожар на объекте топливной инфраструктуры. Информации о пострадавших нет. На месте работают пожарные.


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