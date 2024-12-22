Казань атакована дронами “Лютый”, вспыхнули пожары

В субботу, 21 декабря, утром, Казань была атакована дронами “Лютый”. В результате атаки начались пожары в жилых домах, расположенных в трех районах – Советском, Кировском и Приволжском.

Дроны врезались в ЖК “Лазурные небеса” на проспекте Камалеева (это самое высокое здание в городе), в ЖК “Манхэттен” на Оренбургском тракте и в жилую пятиэтажку на улице Клары Цеткин. К “Лазурным небесам” приехал глава Татарстана Рустам Минниханов.

О пострадавших не сообщается.

Временные ограничения введены на работу аэропорта Казани, сообщили в Росавиации.

В аэропорту Ижевска также введен план “Ковер”, полеты приостановлены из-за атаки дронов на Татарстан.