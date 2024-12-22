На севере Пакистана группа боевиков напала на военных, убив 16 солдат

Не менее 16 пакистанских военнослужащих убиты, еще пятеро получили тяжелые ранения в результате нападения боевиков на одну из военных баз на севере Пакистана, недалеко от границы с Афганистаном, пишет AFP.

По данным высокопоставленного источника, на слова которого ссылается агентство, нападение совершили 30 вооруженных людей.