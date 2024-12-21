“Солнце на лето” – у Стоунхенджа прошло празднование зимнего солнцестояния

Тысячи людей собрались у Стоунхенджа в ночь с 20 на 21 декабря, чтобы встретить самый короткий день в году. В 8:09 над горизонтом показались первые лучи солнца. Светило было встречено радостными криками и аплодисментами – ведь с этого дня дни будут удлиняться.

Обычно легендарный доисторический памятник закрыт для посещения. Однако дважды в год – на летнее и зимнее солнцестояние – фонд “Английское наследие” открывают доступ для желающих. В эти дни становится видно, что монумент ориентирован точно по солнцу.

Точное предназначение Стоунхенжда остается неизвестным – его считают и древней обсерваторией, и друидским святилищем. Любители старины и сейчас проводят здесь языческие обряды, связанные с культом солнца.