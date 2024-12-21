В Вологде установили памятник Сталину

Памятник Сталину установили в Вологде, пишет РИА Новости.

“В Вологде Иосиф Виссарионович провёл несколько месяцев в статусе политического ссыльного. Он жил на втором этаже дома, который сейчас является частью музея “Вологодская ссылка”. Поддержали предложение регионального отделения Коммунистической партии Российской Федерации открыть памятник в столь примечательном месте областной столицы”, – написал губернатор Георгий Филимонов в своем Telegram-канале.

За последние несколько лет памятники Сталину были установлены в Волгограде, городе Бор (Нижегородская область) и некоторых других городах РФ.