Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1032-й день войны

Министерство обороны РФ 21 декабря 2024 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ эту войну, продолжающуюся 1032-й день, называют “специальной военной операцией”.

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

Примечательно: на фоне продолжающихся боевых действий в Курской области РФ, которые ведутся силами ВСУ более четырех месяцев, минобороны РФ в своем отчете по “СВО” эти события вообще не упоминает. При этом ежедневно публикуется отдельный отчет по ситуации в Курской области, содержащий крайне сомнительные данные о потерях украинской стороны и утверждения, что ситуация находится под контролем. Впрочем, сам факт таких публикаций свидетельствует о том, что силы ВСУ продолжают действовать на территории РФ. Кроме того, это косвенно свидетельствует о том, что минобороны РФ по-разному относится к Курской области и “новым территориям РФ” (украинским территориям, оккупированным российской армией).

В отчете минобороны РФ утверждается: “Подразделениями группировки войск “Север” на Харьковском направлении нанесено поражение вооруженным формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Казачья Лопань и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, боевую машину пехоты, два автомобиля, три 122-мм гаубицы Д-30 и склад с боеприпасами. Подразделения группировки войск “Запад” улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, воздушно-десантной и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Западное, Загрызово, Лозовая, Двуречная Харьковской области, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики. Отразили две контратаки штурмовых подразделений противника. Потери ВСУ составили до 440 военнослужащих, три танка, в том числе “Leopard” производства ФРГ, два пикапа, пять 122-мм гаубиц Д-30, а также произведенные в США: бронетранспортер М113, две 105-мм гаубицы М101 и две 105-мм гаубицы М119. Уничтожены склад с боеприпасами и две станции радиоэлектронной борьбы. В результате решительных действий подразделений “Южной” группировки войск освобожден населенный пункт Островский Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Зализнянское, Орехово-Василевка, Часов Яр, Курахово, Северск Донецкой Народной Республики и Белогоровка Луганской Народной Республики. Потери противника составили до 285 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, 122-мм гаубица Д-30, 105-мм гаубица М119 производства США и пять полевых складов с боеприпасами. Подразделения группировки войск “Центр” продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух егерских бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны, бригады нацгвардии и штурмовой бригады национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Дзержинск, Песчаное, Красное, Новотроицкое, Новооленовка, Надеждинка, Красноармейск, Щербиновка и Шевченко Донецкой Народной Республики. Отразили 12 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял до 580 военнослужащих, танк “Leopard” производства ФРГ, боевую машину пехоты, бронетранспортеры М113 и М1117 производства США, четыре автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку “Krab” польского производства, две 152-мм гаубицы “Мста-Б”, два 152-мм орудия Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и три боевые бронированные машины, в том числе “MaxxPro” производства США. Подразделения группировки войск “Восток” улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Разлив, Великая Новоселка, Константинополь и Сторожевое Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 160 военнослужащих, шесть автомобилей, две 155-мм гаубицы М198 производства США и 152-мм самоходная артиллерийская установка “Акация”. Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение живой силе и технике десантно-штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Антоновка, Камышаны Херсонской области и Степногорск Запорожской области. ВСУ потеряли до 70 военнослужащих, два автомобиля, 152-мм самоходную артиллерийскую установку “Акация”, три 152-мм орудия Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, месту хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники украинских вооруженных формирований в 147 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и 89 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа”.

“Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 650 самолетов, 283 вертолета, 38241 беспилотный летательный аппарат, 590 зенитных ракетных комплексов, 19947 танков и других боевых бронированных машин, 1504 боевые машины реактивных систем залпового огня, 19902 орудия полевой артиллерии и минометов, 29402 единицы специальной военной автомобильной техники”, – утверждается в отчете МО РФ.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями “Медиазоны” и BBC) составляют убитыми 82050 человек (по известным именам) или около 120000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь Wall Street Journal (на сентябрь 2024): около 200 тысяч убитых и 400 тысяч раненых россиян; около 80 тысяч убитых и 400 тысяч раненых украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский 8 декабря 2024 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 43000 украинских военнослужащих. Российские потери, по его словам, составили 198000 убитыми и более 550000 ранеными.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли около 62 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 11000 мирных жителей Украины (в их числе около 540 несовершеннолетних), более 20 тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры “значительно выше”. Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).