 

Власти Гватемалы освободили 160 детей, удерживаемых еврейской сектой “Лев Тахор”

21.12.2024, 10:40, Новости дня
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Власти Гватемалы в пятницу, 20 декабря, освободили 160 детей и подростков, удерживавшихся представителями еврейской секты “Лев Тахор” на юго-востоке Гватемалы, пишет Reuters.

“На основании заявлений, полученных доказательств и медицинских обследований удалось установить, что в отношении несовершеннолетних использовались разные формы торговли людьми, принудительные браки, насилие и связанные с этим преступления”, – сказала на пресс-конференции прокурор Гватемальской прокуратуры по борьбе с торговлей людьми Нэнси Паис.

Расследование продолжается.

Секта “Лев Тахор” отвергает государство Израиль, практикует “браки по договоренности” для несовершеннолетних девочек, телесные наказания и т.д. Членами секты являются граждане Израиля, Канады, США и Гватемалы.


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