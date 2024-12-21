СМИ – в результате ракетного обстрела Рыльска погибли шесть человек

Как пишет РИА Новости со ссылкой на временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Александра Хинштейна, в результате ракетного обстрела Рыльска погибли шесть человек, 10 получили ранения.

На месте разрушений работают представители экстренных служб.

Несколькими часами ранее армия РФ нанесла ракетный удар по Киеву. В столице Украины были слышны сильные взрывы. Погиб один человек, причинен серьезный ущерб нескольким зданиям.